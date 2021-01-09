Басилашвили уже дома, состояние Фрейндлих стабилизировали 

Здоровье народного артиста СССР Олега Басилашвили перестало вызывать опасения у медиков, и его выписали домой.

А народная артистка СССР Алиса Фрейндлих чувствует себя несколько лучше, но пока еще продолжает лечение.

«Олега Валериановича сегодня выписали из больницы. Он продолжит лечение в домашних условиях. Алиса Бруновна продолжает проходить лечение в 122-й больнице, ее состояние стабильное», — рассказали ТАСС в Большом драматическом театре (БДТ) имени Георгия Товстоногова.

Как ранее сообщал «Рамблер», народный артист СССР Олег Басилашвили знал о болезни Алисы Фрейндлих, но не рассказывал о госпитализации по ее просьбе.

Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих — артисты БДТ им. Г. А. Товстоногова. Они тесно дружат и в течение многих лет вместе выходят на сцену в спектакле «Калифорнийская сюита».