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Басилашвили уже дома, состояние Фрейндлих стабилизировали 

Ирина Лебедева 2 часа назад
Басилашвили уже дома, состояние Фрейндлих стабилизировали
Фото: РИА Новости
Здоровье народного артиста СССР Олега Басилашвили перестало вызывать опасения у медиков, и его выписали домой.
А народная артистка СССР Алиса Фрейндлих чувствует себя несколько лучше, но пока еще продолжает лечение.

«Олега Валериановича сегодня выписали из больницы. Он продолжит лечение в домашних условиях. Алиса Бруновна продолжает проходить лечение в 122-й больнице, ее состояние стабильное», — рассказали ТАСС в Большом драматическом театре (БДТ) имени Георгия Товстоногова.

Как ранее сообщал «Рамблер», народный артист СССР Олег Басилашвили знал о болезни Алисы Фрейндлих, но не рассказывал о госпитализации по ее просьбе.
Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих — артисты БДТ им. Г. А. Товстоногова. Они тесно дружат и в течение многих лет вместе выходят на сцену в спектакле «Калифорнийская сюита».
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Шоу-бизнес , Алиса Фрейндлих , Олег Басилашвили , Георгий Товстоногов , ИТАР-ТАСС
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