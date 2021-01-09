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Москва

Сыну Валерии плеснули в лицо виски 

Ирина Лебедева 2 часа назад
Сыну Валерии плеснули в лицо виски
Фото: Instagram
Арсений Шульгин, сын певицы Валерии, в сторис инстаграма рассказал о неприятной истории.
Арсений вместе со своим тестем отдыхает в Сочи.
Молодой человек пошел на концерт рэпера Моргенштерна, и там получил порцию виски… в лицо.
Подробностей конфликта (а может быть, просто нелепой случайности) он не сообщил, написав лишь, что особенно приятно получить нечто подобное, приобретя недешевый билет в партер.
Как ранее сообщал «Рамблер», сын певицы Валерии Арсений Шульгин забрал из роддома жену Лиану и новорожденную дочь-первенца Селин.
При этом молодой глава семьи устроил для своей супруги сюрприз по этому счастливому поводу.
Арсений встретил Лиану у выхода из роддома с огромными корзинами с цветами и воздушными шарами. Арсений и Лиана стали родителями утром 1 января.
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Шоу-бизнес , Арсений Шульгин , Валерия
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