Сыну Валерии плеснули в лицо виски 

Арсений вместе со своим тестем отдыхает в Сочи

Молодой человек пошел на концерт рэпера Моргенштерна, и там получил порцию виски… в лицо.

Подробностей конфликта (а может быть, просто нелепой случайности) он не сообщил, написав лишь, что особенно приятно получить нечто подобное, приобретя недешевый билет в партер.

Как ранее сообщал «Рамблер», сын певицы Валерии Арсений Шульгин забрал из роддома жену Лиану и новорожденную дочь-первенца Селин.

При этом молодой глава семьи устроил для своей супруги сюрприз по этому счастливому поводу.

Арсений встретил Лиану у выхода из роддома с огромными корзинами с цветами и воздушными шарами. Арсений и Лиана стали родителями утром 1 января.