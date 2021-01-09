Блогер Инстасамка швырнула в курьера содержимым пепельницы

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Даша Зотеева, известная пользователям сети как блогер и певица Инстасамка, швырнула в курьера содержимым пепельницы.

Об этом рассказал Телеграм-канал Mash.

Ранее Зотеева анонсировала в соцсети, что будет наказывать доставщиков, если увидит, что они без перчаток.

И вот под руку готовой к перфомансу девушки попался доставщик еды. Он принес ей заказ, позвонил по телефону, сняв перчатку с одной руки, но вернуть ее обратно уже не успел.

Зотеева обозвала курьера «тварью» и опрокинула на него пепельницу.

Поступок блогера с негативом восприняли в сети, Союз курьеров России считает такое поведение неприемлемым и требует блокировки Зотеевой в сервисах доставки еды.

Как ранее писал «Рамблер», рэперша Инстасамка (Дарья Зотеева) родом из Тобольска Тюменской области разочаровалась в сервисе «Яндекс. Еда».