Театр приостановил контракт с Нино Ананиашвили 

«Ранее в ряде СМИ была опубликована информация о том, что Нина Ананиашвили приглашена на должность руководителя балетной труппы НОВАТа. Руководство театра считает, что оглашать имя руководителя до официального представления его коллективу — крайняя степень неуважения к артистам труппы.