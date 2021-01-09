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Москва

Театр приостановил контракт с Нино Ананиашвили 

Ирина Лебедева 2 часа назад
Театр приостановил контракт с Нино Ананиашвили
Фото: РИА Новости
Крайне неприятный инцидент произошел в Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ). Его руководство приостановило действие контракта с грузинской балериной Нино Ананиашвили. Сообщение об этом опубликовано на сайте НОВАТа.

«Ранее в ряде СМИ была опубликована информация о том, что Нина Ананиашвили приглашена на должность руководителя балетной труппы НОВАТа. Руководство театра считает, что оглашать имя руководителя до официального представления его коллективу — крайняя степень неуважения к артистам труппы.

Поэтому мы вынуждены приостановить действие контракта, заключённого с артисткой, до выяснения всех обстоятельств появления данной информации в публичном пространстве.

Окончательное решение будет принято в середине января по результатам встречи художественного руководителя НОВАТа Владимира Кехмана с Ниной Ананиашвили».

В чем все-таки кроется истинная причина скандала, пока не озвучивается. Но не исключено, что здесь имеется некий отсыл к политической сфере.
Так, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили раскритиковал желание Ананиашвили работать в России, хотя балерина является и народной артисткой Грузинской ССР и народной артисткой России. Ананиашвили является крёстной матерью одного из сыновей бывшего президента Грузии.
Как ранее писал «Рамблер», грузинский политолог Гиа Абашидзе предложил «почувствовать разницу»: учредитель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили стал кавалером французского Ордена Почетного Легиона, тогда как Ананиашвили «переселяется в Новосибирск».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Владимир Кехман , Михаил Саакашвили , Нина Ананиашвили
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