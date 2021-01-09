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Москва

Сын Сафронова нарушил правила вакцинации и пострадал 

Ирина Лебедева 42 минуты назад
Лука Затравкин потерял антитела из-за алкоголя
Фото: Instagram
Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафронова, пострадал из-за собственной безалаберности.
Он решил привиться от коронавируса, чтобы чувствовать себя в безопасности. Ведь молодой человек в группе риска — его вес значительно превышает 200 кг.
Как положено, пришел на первый укол. Он не остался без неприятных последствий — Лука пожаловался, что рука, куда вводили вакцину, отекла и превратилась в сплошной синяк.
Но ради итога можно было и потерпеть. У Затравкина стали вырабатываться антитела.

«Я с воодушевлением отправился на вторую прививку против ковида. Спустя четыре недели после второй прививки я сдал тест на антитела. И с удивлением обнаружил, что их стало значительно меньше, чем после введения первой вакцины!», — рассказал огорченный пианист «Собеседнику».

Сначала вконец расстроившийся Лука не мог понять, почему у него «не прижилась» вакцина. И лишь позднее сообразил, что накануне он хорошо погулял на дне рождения приятеля.

«Видимо, из-за спиртного я и потерял свои драгоценные антитела. Это говорит о том, что, решаясь на вакцинацию, нужно соблюдать все рекомендации врачей», — резюмировал Затравкин.

Как ранее сообщал «Рамблер», сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин рассказал о знакомстве с телеведущим Александром Колтовым, разбившимся при крушении самолета Piper. Сюжет был посвящен Никасу Сафронову и его внебрачным детям.
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