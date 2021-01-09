Звезда «Уральских пельменей» устроился работать парковщиком 

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Артист Андрей Рожков, хорошо известный зрителям по шоу «Уральские пельмени», признался, что из-за убившей концертный график пандемии нашел себе несколько подработок.

Он уже рассказывал, что трудится заливщиков катков, что ему чрезвычайно нравится.

«Надоело мне это — душные залы, а тут воздух чистый, вода струится, лед прозрачный — прекрасная работа. Счастье, а не работа», — похвастался он журналистам govoritmoskva.ru.

Также Андрей пошел работать на парковку. По его словам, этот труд неплохо оплачивается.

«Сейчас парковщиком работаю, в подвале мою машины, чищу парковки. Эта работа приносит мне гораздо больше удовольствия, и в финансовом плане очень нравится».

Как видно, Рожков унывать не собирается, и просить о помощи — тоже. Он постоянно находит себе занятие.