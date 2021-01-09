Лиза Пескова показала фотографию отца в молодости 

Елизавета Пескова в сторис инстаграма выложила подборку фотографий, где пресс-секретарь президента Российской Федерации запечатлен совсем молодым.
Дмитрий любуется новорожденной дочерью, так же есть снимок, где он читает немного подросшей Лизе книжку, гуляет с семьей…
Архивная коллекция увидела свет в честь дня рождения девушки.
Дочери Пескова исполнилось 23 года 9 января. Она рождена в браке Дмитрия Пескова с Екатериной Солоцинской, в этом же союзе появились на свет два ее родных брата.
Песков и Солоцинская развелись в 2012 году.
Как ранее писал «Рамблер», при всем своем восхищении многообразием интересов наследницы, Дмитрий Песков старается держать под контролем ее поведение.
«Когда она делает какие-то ляпы, то, конечно, я ей звоню и говорю весьма жестко: «Не лезь туда», — не стал скрывать пресс-секретарь президента России в YouTube-шоу «Соловьев Live».