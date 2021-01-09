Заболевший коронавирусом Лановой пошел на поправку 

Василий Лановой лечится от коронавируса. Ранее 86-летнего актера госпитализировали с пневмонией.

Сейчас уже можно говорить о положительной динамике в состоянии Ланового. По словам его концертного директора, Антонины Журавлевой , воспаление легких удалось купировать.

«Все нормально, он идет на поправку, температуры нет, поражения никакого нет — у него было 5%, но сейчас ушло, все в порядке», — цитирует ее слова РБК.

Судя по всему, к актеру возвращаются силы и бодрость духа.

По словам Журавлевой, его уже сложно удержать в палате, и он воюет с докторами, требуя предоставить возможность гулять если не на улице, то хотя бы по коридору.

Как ранее писал «Рамблер», народный артист СССР Василий Лановой и его жена, народная артистка СССР Ирина Купченко , заразились коронавирусом.

Об этом сообщила сама Купченко. Ланового госпитализируют, чтобы наблюдать за его состоянием, отметила она.

Самочувствие у обоих, несмотря на пожилой возраст, нормальное.