Заболевший коронавирусом Лановой пошел на поправку 

Василий Лановой лечится от коронавируса. Ранее 86-летнего актера госпитализировали с пневмонией.
Сейчас уже можно говорить о положительной динамике в состоянии Ланового. По словам его концертного директора, Антонины Журавлевой, воспаление легких удалось купировать.
«Все нормально, он идет на поправку, температуры нет, поражения никакого нет — у него было 5%, но сейчас ушло, все в порядке», — цитирует ее слова РБК.
Судя по всему, к актеру возвращаются силы и бодрость духа.
По словам Журавлевой, его уже сложно удержать в палате, и он воюет с докторами, требуя предоставить возможность гулять если не на улице, то хотя бы по коридору.
Как ранее писал «Рамблер», народный артист СССР Василий Лановой и его жена, народная артистка СССР Ирина Купченко, заразились коронавирусом.
Об этом сообщила сама Купченко. Ланового госпитализируют, чтобы наблюдать за его состоянием, отметила она.
Самочувствие у обоих, несмотря на пожилой возраст, нормальное.