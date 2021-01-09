Шоумен собирается стать депутатом, чтобы, по его словам, взбодрить местных политиков.

Он заявил, что уже смог добиться многого для страны, в отличие от большинства так называемых народных избранников.

Баллотироваться Сергей планирует от Бурятии , где у него есть широкая народная поддержка. Он сам — уроженец тамошних мест.

«Надо идти в депутаты, уже думать не надо. Народная поддержка есть, народная любовь есть», — цитирует слова Зверева ura.news.

Зверев известен, в частности, тем, что в прошлом году провел одиночный пикет у Кремля с требованием остановить строительство завода на берегу Байкала.

За пикет Сергей даже получил штраф в 15 тысяч рублей. Но этот перфоманс послужил толчком к развертыванию широкого протестного движения, тема обсуждалась в СМИ и соцсетях.

Прокуратура заинтересовалась проблемой, в работе компании из Китая, ведущей строительство, нашли нарушения, и стройку заморозили.

Как ранее писал «Рамблер», у 57-летнего короля гламура давний конфликт с наследником.

Светская жизнь не для Сергея Зверева-младшего. Тот несколько лет назад отверг все, что связано с шоу-бизнесом, перебрался жить в Коломну, женился на официантке и почти не общается со знаменитым отцом.

Разрыв произошел после того, как сын короля узнал, что Зверев — не его родной отец, что просто усыновил мальчика.