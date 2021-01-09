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Москва

Зверев собрался баллотироваться в Государственную Думу 

Ирина Лебедева 1 час назад
Шоумен собирается стать депутатом, чтобы, по его словам, взбодрить местных политиков.
Он заявил, что уже смог добиться многого для страны, в отличие от большинства так называемых народных избранников.
Баллотироваться Сергей планирует от Бурятии, где у него есть широкая народная поддержка. Он сам — уроженец тамошних мест.

«Надо идти в депутаты, уже думать не надо. Народная поддержка есть, народная любовь есть», — цитирует слова Зверева ura.news.

Зверев известен, в частности, тем, что в прошлом году провел одиночный пикет у Кремля с требованием остановить строительство завода на берегу Байкала.
За пикет Сергей даже получил штраф в 15 тысяч рублей. Но этот перфоманс послужил толчком к развертыванию широкого протестного движения, тема обсуждалась в СМИ и соцсетях.
Прокуратура заинтересовалась проблемой, в работе компании из Китая, ведущей строительство, нашли нарушения, и стройку заморозили.
Как ранее писал «Рамблер», у 57-летнего короля гламура давний конфликт с наследником.
Жену Эрнста на сцене осыпали гвоздями вместо снега
Светская жизнь не для Сергея Зверева-младшего. Тот несколько лет назад отверг все, что связано с шоу-бизнесом, перебрался жить в Коломну, женился на официантке и почти не общается со знаменитым отцом.
Разрыв произошел после того, как сын короля узнал, что Зверев — не его родной отец, что просто усыновил мальчика.
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Шоу-бизнес , Видео , Генпрокуратура РФ , Госдума
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