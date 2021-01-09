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Москва

Жену Эрнста на сцене осыпали гвоздями вместо снега 

Майк Габриелян 1 час назад
Жену Эрнста на сцене осыпали гвоздями вместо снега
Фото: РИА Новости
Супругу гендиректора Первого канала, актрису Софью Эрнст на сцене осыпали гвоздями вместо снега. Женщина получила травмы. Об инциденте сообщает телеграм-канал 112.
Накануне вечером в МХТ им. Чехова шел спектакль «XX век. Бал». В нем участвовала Софья Эрнст. По сценарию, на сцене должен был пойти снег. Однако на голову актеров неожиданно посыпались гвозди.
Несколько гвоздей ранили Софью, но медицинская помощь ей не потребовалась. Полиция начала проверку. В театре считают, что кто-то мог подложить гвозди в реквизит из хулиганских побуждений.
Софье Эрнст 32 года, она супруга телевизионщика Константина Эрнста. Актриса играла в кинофильмах «Союз спасения», «На острие».
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Шоу-бизнес , Константин Эрнст
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