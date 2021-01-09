Раскрыта стоимость свадьбы Бузовой на Мальдивах

Подобные торжества на «райском острове», как правило, проходят по одному и тому же сценарию. Молодые приходят на пляж отеля, встают под украшенную цветами арку и произносят клятву верности друг другу. Как правило, торжество проходит на закате. Тогда получаются очень красивые фотографии.

Обычно бракосочетание сопровождается выступлением традиционных барабанщиков боду-беру. Жених и невеста у алтаря обмениваются кольцами. Вскоре к ним подходит представитель отеля и вручает специальный сертификат. После «свадьбы» молодые танцуют под бой барабанов, а затем плывут на какой-нибудь остров на лодочке «дони».

Вечером они ужинают в ресторане под звездами. Также молодые могут доплатить за завтрак и расширенную фотосессию.