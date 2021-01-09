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Москва

«Свадьба» на Мальдивах обошлась Ольге Бузовой и Давиду Манукяну в 700 долларов 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Раскрыта стоимость свадьбы Бузовой на Мальдивах
Фото: Instagram
«Свадьба» на Мальдивах, которую устроили телеведущая Ольга Бузова и ее возлюбленный блогер и музыкант Давид Манукян, встала им примерно в 700 долларов. По курсу это 52 тысячи рублей.
Подобные торжества на «райском острове», как правило, проходят по одному и тому же сценарию. Молодые приходят на пляж отеля, встают под украшенную цветами арку и произносят клятву верности друг другу. Как правило, торжество проходит на закате. Тогда получаются очень красивые фотографии.
Обычно бракосочетание сопровождается выступлением традиционных барабанщиков боду-беру. Жених и невеста у алтаря обмениваются кольцами. Вскоре к ним подходит представитель отеля и вручает специальный сертификат. После «свадьбы» молодые танцуют под бой барабанов, а затем плывут на какой-нибудь остров на лодочке «дони».
Вечером они ужинают в ресторане под звездами. Также молодые могут доплатить за завтрак и расширенную фотосессию.
Отметим, что в разное время некоторые отечественные звезды шоу-бизнеса обменивались клятвами на Мальдивах, а позже их союзы распадались. Естественно, что такая церемония не имеет юридической силы, сообщает «Комсомольская правда».
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Комментарии 10
Шоу-бизнес , Давид Манукян , Ольга Бузова , Комсомольская правда
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