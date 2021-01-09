Звезда «Уральских пельменей» пошел работать на парковку 

По словам артиста, сейчас он работает парковщиком, моет машины и чистит парковки. Рожков сказал, что возвращаться к выступлениям не планирует, так как сейчас работа приносит ему гораздо больше удовольствия и нравится в финансовом плане.

Юморист также подтвердил , что работает заливщиком катков.