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Москва

«Уже „жанилась“»: Собчак посмеялась над мальдивской свадьбой Бузовой 

Teleprogramma.pro 55 минут назад
Собчак отреагировала на свадьбу Бузовой
Фото: globallookpress.com
Ольга Бузова и Давид Манукян провели на Мальдивах свадебную церемонию. Молодые обменялись кольцами на берегу океана и даже получили некую бумагу-свидетельство.
Однако комментировать видео и фото, которые они обнародовали в Сети в белых одеяниях на фоне традиционной арки, артисты не стали. Поэтому судить о реальности брака не приходится, вполне вероятно, что процедура носила символический характер. На островах многие туристы заказывают подобные имитации свадеб, чтобы насладиться романтическими чувствами. Это делают как холостые влюбленные, так и те, что уже давно состоят в браке. К примеру, каждый год так поступает Александр Ревва со своей женой Анжеликой.
Ксения Собчак, которая некогда работала с Ольгой Бузовой на «Доме-2», поспешила шутливо прокомментировать ее бракосочетание на Мальдивах в своем Telegram-канале.

«Оля на Мальдивах уже как-то "жанилась"», — съязвила жена Константина Богомолова, вспомнив ее отношения с Дмитрием Тарасовым.

Любопытно, что произошло это тоже на новогодних каникулах восемь лет назад, когда они уже были официально женаты. Экс-супруги тогда в очередной раз поклялись в вечной любви и преданности, но в 2016-м все-таки разошлись. В настоящий момент футболист счастлив в браке с моделью и телеведущей Анастасией Костенко, воспитывает от нее двух дочек.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов , Давид Манукян , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Александр Ревва , Ольга Бузова
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