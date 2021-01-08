Собчак решила посоревноваться в соцсетях с Бузовой и Ивлеевой 

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Телеведущая Ксения Собчак и ее муж режиссер Константин Богомолов решили составить конкуренцию популярным блогерам и записали видеопародию на ролики в TikTok и Instagram.

«С мужем внимательно изучили «молодежные тренды» и решили запилить «годный контент»! Настюшка Ивлеева и Ольга Бузова— трепещите», — анонсировала ролик Собчак.

На записи Богомолов берет в руки ледяную глыбу и со словами: «О чем это видео? Ни о чем», — разбивает льдину об голову.

Подписчики назвали запись «тонким стебом» и согласились, что она «описывает 98% контента на ТикТоке».

Ольга Бузова, которую Собчак отнесла к авторам «годного контента», отметила в комментариях, что «зависть — плохая штука».

Как сообщал «Рамблер», ранее Ксения Собчак похвасталась, что сходила с сыном Платоном на балет «Щелкунчик», и все представление 4-летний мальчик «сидел не шелохнувшись».