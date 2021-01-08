Бузова вышла замуж за Манукяна 

Певица и телеведущая Ольга Бузова и рэпер Давид Манукян поженились на Мальдивах. Фото и видео свадебной церемонии на берегу Индийского океана появились в телеграм-каналах и фанатских Instagram-аккаунтах пары.
Влюбленные обменялись клятвами верности в присутствии служащих отеля. Жених был одет в бежевые брюки и белую рубашку навыпуск. Невеста была в белом топе и юбке облегающего силуэта с четырьмя рядами бахромы.
По окончании церемонии Бузова и Манукян получили бумажное свидетельство, которое, впрочем, не имеет юридической силы на территории России.
Газета «Комсомольская правда» отмечает, что романтические свадьбы на пляже — популярная опция для туристов на Мальдивах. Почти каждый отель на островах в списке своих услуг предлагает гостям возможность провести символическую брачную церемонию. В среднем такое торжество стоит около 700 долларов — около 52 тысяч рублей.
Как сообщал «Рамблер», 34-летняя Ольга Бузова и 27-летний Давид Манукян состоят в отношениях с августа 2019 года. До 2016 года телеведущая была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым.