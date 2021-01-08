Бузова вышла замуж за Манукяна 

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Влюбленные обменялись клятвами верности в присутствии служащих отеля. Жених был одет в бежевые брюки и белую рубашку навыпуск. Невеста была в белом топе и юбке облегающего силуэта с четырьмя рядами бахромы.

По окончании церемонии Бузова и Манукян получили бумажное свидетельство, которое, впрочем, не имеет юридической силы на территории России.

Газета «Комсомольская правда» отмечает , что романтические свадьбы на пляже — популярная опция для туристов на Мальдивах. Почти каждый отель на островах в списке своих услуг предлагает гостям возможность провести символическую брачную церемонию. В среднем такое торжество стоит около 700 долларов — около 52 тысяч рублей.