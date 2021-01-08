Умер звезда сериала «Скорая помощь» актер Дирон Томпсон

На 56 году жизни в Лос-Анджелесе скончался актер Дирон (Дизер Ди) Томпсон, который запомнился зрителям по одной из главных ролей в сериале «Скорая помощь», сообщает TMZ . Точная причина его смерти не известна.

О кончине артиста СМИ сообщил его брат Маршон. Он отметил, что Дирона Томпсона не стало 7 января. Его тело было обнаружено в его доме в Лос-Анджелесе. Брат актера подчеркнул, что родственник мог скончаться из-за сердечного приступа, хотя точная причина смерти пока не установлена.

Известно, что в 209 году Томпсон перенес сложную операцию по замене аорты. Хирургическое вмешательство понадобилось актеру из-за порока сердца. Операция длилась 6 часов и закончилась успешно.

Дирон Томпсон снимался в «Скорой помощи» в период с 1994-го по 1999 гг. в роли медбрата Малика МакГрата.

Ранее, как сообщал «Рамблер», скончалась 65-летняя актриса Таня Робертс , известная по главной роли в одном из фильмов «Бондианы». Муж артистки Лэнс О’Брайен сообщал, что его жена скончалась 3 января в больнице. Впоследствии выяснилось, что «девушка Джеймса Бонда » жива, но находится в тяжелом состоянии. О’Брайен оправдался тем, что не выяснил подробности ситуации у медиков и поспешил заявить о кончине жены. В ночь на 5 января врачи позвонили мужу Робертс и сообщили ему, что актриса все-таки ушла из жизни. Ей было 65 лет.

СМИ сообщали, что Таню Робертс госпитализировали в конце декабря. Она якобы внезапно потеряла сознание во время прогулки с собаками. О’Брайен заявлял, что медики не смогли поставить диагноз его супруге. По его словам, актриса скончалась из-за неизвестной болезни, вызвавшей отказ печени и почек. Позже появилась информация, что Таня Робертс скончалась из-за черепно-мозговой травмы.