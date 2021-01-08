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Малышева рассказала, кому вакцина от COVID-19 жизненно необходима 

Павел Тиунов 1 час назад
Малышева рассказала, кому вакцина от COVID-19 жизненно необходима
Фото: РИА Новости
Телеведущая Елена Малышева на своей странице в Instagram рассказала, у кого риски смерти повышаются из-за отказа от вакцинации. Медик провела своеобразный ликбез на тему прививок от коронавируса отечественным препаратом «Спутник V».
Во-первых, вакцинация нужна людям с ожирением и диабетом в возрасте старше 50 лет. По словам Малышевой, у этой категории без прививки от COVID-19 риск попасть в больницу выше в 2 раза.

«Риск умереть от коронавируса выше на 50%», — пояснила она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Вакцинация также остро необходима всем людям в возрасте старше 65 лет, поскольку «у них самый высокий риск популяции тяжело болеть и погибнуть».
Кроме того Малышева перечислила, кто может не торопиться на вакцинацию. В первую очередь это дети, поскольку они «практически не болеют и не умирают от коронавируса». Также прививку можне не делать тем, кто недавно переболел «ковидом».

«Рекомендации не предусматривают вакцинацию раньше, чем через шесть месяцев после перенесённой болезни», — добавила телеврач.

«Спутник V», как сообщал «Рамблер», — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России.
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Шоу-бизнес , Общество , Елена Малышева , Министерство обороны
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