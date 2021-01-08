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Москва

Тимати решил зарегистрировать свое имя как товарный знак 

Вечерняя Москва 1 час назад
Тимати регистрирует свое имя как товарный знак
Фото: Instagram
Рэп-исполнитель Тимур Юнусов подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Тимати» — под таким псевдонимом артист стал известен широкой публике.
В тексте заявке, поданной Тимуром Ильдаровичем Юнусовым, содержится просьбы зарегистрировать товарный знак «Тимати» по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №25, 37 и 44.
Это даст возможность будущему владельцу бренда изготавливать и продавать под данным знаком одежду, обувь и головные уборы, заниматься строительством, ремонтом, стиркой одежды, уничтожением вредителей, а также предоставлять медицинские, психологические и ветеринарные услуги, услуги по экстракорпоральному оплодотворению, заниматься садоводством и уничтожением сорняков, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ранее адвокат рассказал, что Тимати смог найти компромисс с представителями лейбла Black Star, чтобы использовать творческий псевдоним.
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Шоу-бизнес , Тимати , Роспатент , АГН "Москва"
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