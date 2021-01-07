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Успенскую осудили за отсутствие бюстгальтера 

Ирина Лебедева 1 час назад
Успенскую осудили за отсутствие бюстгальтера
Фото: ТАСС
Любовь Успенская выложила в инстаграм свою красивую фотографию. Королева шансона одета в закрытое обтягивающее платье солнечного цвета.
Она тепло поздравила подписчиков со светлым праздником Рождества.

«С Рождеством, дорогие мои. Будьте счастливы, будьте здоровы! Пусть в жизни каждого всегда будет что-то волшебное, что-то чудесное».

Однако пираньи интернета и тут усмотрели несообразность. Они отметили, что платье Успенская одела прямо на голое тело.

«Закрытое платье и торчащие соски…»;«Фото не соответствует теме Рождества»; «А лифчик не забыла?» — начали они строчить комментарии, даже не подумав ответить на поздравление.

Как ранее писал «Рамблер», Любовь Успенская, несмотря на возраст, внешне может дать фору многим молодым. В 66 лет певица — обладательница великолепной фигуры и моложавого лица. Она постоянно демонстрирует свои внешние данные на фотографиях и видео на странице в социальной сети.
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Шоу-бизнес , Любовь Успенская
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