Успенскую осудили за отсутствие бюстгальтера 

Любовь Успенская выложила в инстаграм свою красивую фотографию. Королева шансона одета в закрытое обтягивающее платье солнечного цвета.
Она тепло поздравила подписчиков со светлым праздником Рождества.
«С Рождеством, дорогие мои. Будьте счастливы, будьте здоровы! Пусть в жизни каждого всегда будет что-то волшебное, что-то чудесное».
Однако пираньи интернета и тут усмотрели несообразность. Они отметили, что платье Успенская одела прямо на голое тело.
«Закрытое платье и торчащие соски…»;«Фото не соответствует теме Рождества»; «А лифчик не забыла?» — начали они строчить комментарии, даже не подумав ответить на поздравление.
Как ранее писал «Рамблер», Любовь Успенская, несмотря на возраст, внешне может дать фору многим молодым. В 66 лет певица — обладательница великолепной фигуры и моложавого лица. Она постоянно демонстрирует свои внешние данные на фотографиях и видео на странице в социальной сети.