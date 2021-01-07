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Москва

Пугачева занялась воспитанием дочери Успенской 

Ирина Лебедева 1 час назад
Пугачева занялась воспитанием дочери Успенской
Фото: РИА Новости
Друзья и коллеги Любови Успенской надеются на то, что ее отношения с дочерью все-таки наладятся. После учиненного Плаксиной скандала в телеэфире НТВ думать о примирении матери и дочери было сложно. Да и некоторое время спустя уехавшая в Америку Татьяна регулярно публиковала в инстаграме посты о том, какая плохая у нее мама.
Но вот, возможно, вследствие реабилитационных действий, наступил перелом. В канун праздников Татьяна опубликовала теплое поздравление для мамы и совместную с ней фотографию.
Алла Пугачева, как оказалось, следила за коллизией. И погрозила непослушной дочери Успенской пальчиком.

"Пусть, рождественской звездой, дом ваш озарит мир и покой! — написала Татьяна. — Загадывайте желания в эту ночь, и они обязательно сбудутся!"

"Не ругайся матом, и будет тебе радость", — уточнила Алла Борисовна.

Подписчики уверены, что Примадонна появилась тут неспроста.

«Тетя Алла мудрая женщина… просекла, что с ребёнком произошло. Мудрая женщина и есть мудрая женщина. Танюша, все будет замечательно у тебя!»

Как ранее писал «Рамблер», в одном из эфиров передачи на НТВ «Звезды сошлись» Плаксина спровоцировала целый скандал, заявив, что Любовь Успенская запирала ее в комнате и даже душила. Певица же говорила, что у дочери проблемы с душевным здоровьем. Известно, что позднее девушка извинилась перед матерью за скандал и уехала жить в США к отцу.
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Шоу-бизнес , Любовь Успенская , Алла Пугачева , НТВ
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