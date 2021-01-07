Собчак оправдалась за рекламу китайских товаров-реплик 

Неожиданный панегирик китайской мебели, произнесенный Ксенией Собчак во время интервью с актером Никитой Кукушкиным (опубликовано на ее YouTube-канале 6 января), возмутил пользователей интернета. Телеведущая расхваливала мебель, сделанную в Китае по образцам лучших мебельных домов Европы. Попросту говоря — копии, подделки.

Тут же с критикой подобной рекламы сразу выступили несколько Телеграм-каналов.

Собчак была вынуждена оправдываться, что она и сделала, опубликовав пост в своем ТГ-канале «Кровавая барыня». Оправдание выглядело уверенно, напористо — но весьма спорно по сути.

«Для лохов разъясняю еще раз: подделка — это когда условная Ксения Бородина рекламирует "Биркин" как настоящий, и при этом "как на настоящем" "Биркине" написано заветное Hermes», — заявила Собчак.

Ксения считает, что «дизайн — это не патентуемая вещь». «Не все могут позволить себе Porada и Baxter, и, если в Китае "вдохновились" и сделали похожее — так слава богу, что люди перестанут ковер на стену вешать и спать на раскладном клетчатом диване».