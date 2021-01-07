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Младшая дочь Валерия Меладзе сломала шею 

Ирина Лебедева 1 час назад
Младшая дочь Валерия Меладзе сломала шею
Фото: Instagram
Крайне неприятная история произошла с 18-летней Ариной Меладзе. Девушка в сторис инстаграма выложила фотографию из клиники, сообщив, что сломала шею и посетовав на «прекрасное начало нового года».
СМИ пока не располагают подробностями инцидента, сама Арина тоже ничего не комментирует. Остается надеяться, что травма все-таки не слишком серьезна.
Арина — дочь Валерия Меладзе от первого брака с Ириной Малухиной. У нее есть две старшие сестры — Инга и Софья.
Меладзе развелся с Малухиной после 20 лет брака ради женитьбы на Джанабаевой. Во втором браке у музыканта два сына — Константин и Лука.
Как ранее писал «Рамблер», Демарш Валерия Меладзе, призвавшего бойкотировать новогодние огоньки, похоже, сослужил ему плохую службу. По данным опроса, который провел сервис Superjob, артист не попал в топ-5 самых желанных для зрителей исполнителей.
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Шоу-бизнес , Валерий Меладзе
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