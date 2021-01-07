Младшая дочь Валерия Меладзе сломала шею 

Крайне неприятная история произошла с 18-летней Ариной Меладзе. Девушка в сторис инстаграма выложила фотографию из клиники, сообщив, что сломала шею и посетовав на «прекрасное начало нового года».

СМИ пока не располагают подробностями инцидента, сама Арина тоже ничего не комментирует. Остается надеяться, что травма все-таки не слишком серьезна.

Арина — дочь Валерия Меладзе от первого брака с Ириной Малухиной. У нее есть две старшие сестры — Инга и Софья.

Меладзе развелся с Малухиной после 20 лет брака ради женитьбы на Джанабаевой. Во втором браке у музыканта два сына — Константин и Лука.