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Москва

Садальский рассказал, как сын актрисы Сазоновой избивал её до полусмерти 

News.ru и ещё 2 57 минут назад
Садальский рассказал, как Сазонову избивал сын
Фото: globallookpress.com
Актёр Станислав Садальский в день рождения народной артистки СССР Нины Сазоновой рассказал о её трагической судьбе, избиениях, которые устраивал её сын Михаил, и потере памяти, от чего артистка так и не смогла оправиться.
Нина Сазонова — известная советская актриса, к которой слава пришла уже в возрасте. Зрителям она запомнилась своими ролями в фильмах «Живёт такой парень», «Зигзаг удачи», «День за днём» и целом ряде других картин.

Долгое время она отказывалась от предложений, всегда ставя театр на первое место. Не бегала по пробам, не мелькала. Овладевала профессией и беспрекословно верила своему любимому режиссёру Алексею Дмитриевичу Попову, который говорил: «Нина, твоё время придёт». И действительно, её роли пришли тогда, когда надо, — вспоминает Садальский.

Он напомнил, что 7 января — день рождения актрисы. Садальский назвал её «природной, земной, любимой». Актёр также вспомнил о трагических страницах судьбы Сазоновой в конце её жизни.

Её давно уже нет с нами, в ночь на Новый, 2002 год её до полусмерти избил родной сын. Испугавшись, что убил мать, он покончил с собой, выбросившись из окна. Нину Афанасьевну в тяжелейшем состоянии доставили в госпиталь Красногорска, не сообщив о гибели сына, — написал Садальский, напомнив, что она отказалась писать заявление в милицию на любимого сына.

В тот период актёр навещал Сазонову в больнице, а затем актриса, не выдержав потрясения, потеряла память. Актриса ещё в течение двух лет до своей смерти помнила лишь тексты песен, которые исполняла — «Вальсок», «Стою на полустаночке», рассказал Садальский.
Как сообщал NEWS.ru, ранее Станислав Садальский опубликовал в Instagram фото режиссёра и создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, который в настоящее время находится в реанимации из-за коронавируса.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Громкие уголовные дела , СССР , Нина Сазонова , Станислав Садальский , Алексей Попов , Красногорск , Московская область
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