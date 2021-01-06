Дарья Донцова опровергла слухи о своей смерти 

Писательница Дарья Донцова заявила, что она жива и здорова, вопреки новостям о своей кончине, сообщает «Московский комсомолец». Слухи о смерти развеселили популярную детективщицу.

Ранее в Сети появился ролик, в котором ведущая Первого канала Екатерина Андреева сообщает о том, что Дарья Донцова скончалась в Сочи. Видео оказалось смонтировано.

Комментируя слухи о своей смерти, писательница заявила, что ролик ее изрядно повеселил. Больше всего она недоумевает, почему авторы видео «отправили» в Сочи. Она изумилась, «кто только не плавает в Интернете», и попросила поклонников не верить в то, что она умерла.

«Я здорова, как корова!» — резюмировала Донцова.

Слухи о смерти писательницы уже ходили в ноябре прошлого года, когда стало известно, что она заразилась коронавирусом. Как сообщал «Рамблер», 68-летняя писательница «подхватила» инфекцию от своей домработницы. Сначала Донцова лечилась дома, но затем ее госпитализировали с высокой температурой. Чтобы опровергнуть информацию о своей кончине, детективщица записала видео прямо с больничной койки. Она заверила поклонников, что у нее все «просто великолепно». Донцова также призвала верить в лучшее, не унывать, не бояться и не общаться с паникерами.