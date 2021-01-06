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Дочери Бони сожгли ладони спиртовым гелем 

Павел Тиунов 2 часа назад
Дочери Бони сожгли ладони спиртовым гелем
Фото: Instagram
Бывшая звезда шоу «Дом-2» Виктория Боня пожаловалась подписчикам в Instagram, что ее дочери в школе сожгли руки антисептиком. Девочка плакала от боли.
Видеозапись с последствиями «антиковидных» мер Боня опубликовала в сториз. Сидя в машине, она сняла на видео покрасневшие и шелушащиеся ладони своей дочери 8-летней Анджелины. Телезвезда заявила, что в школе в Монако, где учится девочка, детям буквально заливают руки антисептиком.

«Ребенку в школе сожгли руки гелем просто. Плачет, больно. Покажи ладошки. Ну как можно ребенку гелем по 20 раз в день делать гель на ладошки?! Скажите мне», — выразила негодование Боня.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Виктория Боня заявила, что с помощью американской вакцины от коронавируса мировое правительство хочет стерилизовать женщин. Речь, по ее словам, идет о препарате, произведенном в США. Она призвала женщин подумать, прежде чем делать американскую прививку, которая «принадлежит конченой Всемирной организации здравоохранения».
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Шоу-бизнес , Виктория Боня , ВОЗ
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