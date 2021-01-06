Лера Кудрявцева заразилась коронавирусом 

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram положительный тест на коронавирус.

Она также пояснила РЕН ТВ, что даже не подозревала, что больна COVID-19 и собиралась лететь отдыхать. https://ren.tv/news/v-rossii/789321-u-lery-kudriavtsevoi-vyiavili-koronavirus

«У меня небольшая слабость, голова болит, нос заложен, больше ничего. Даже на простуду не похоже, просто будто я устала», — заявила она.

При этом за несколько дней до Нового года Кудрявцева жаловалась, что ее маленькая дочь Маша температурит. Сама же телеведущая сдала тест на COVID-19 перед поездкой в Дубай.