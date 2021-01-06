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Москва

Лера Кудрявцева заразилась коронавирусом 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Лера Кудрявцева заразилась коронавирусом
Фото: РИА Новости
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram положительный тест на коронавирус.
Она также пояснила РЕН ТВ, что даже не подозревала, что больна COVID-19 и собиралась лететь отдыхать. https://ren.tv/news/v-rossii/789321-u-lery-kudriavtsevoi-vyiavili-koronavirus

«У меня небольшая слабость, голова болит, нос заложен, больше ничего. Даже на простуду не похоже, просто будто я устала», — заявила она.

При этом за несколько дней до Нового года Кудрявцева жаловалась, что ее маленькая дочь Маша температурит. Сама же телеведущая сдала тест на COVID-19 перед поездкой в Дубай.
«Рамблер» писал, что с начала пандемии многие российские знаменитости переболели коронавирусной инфекцией, в том числе актер Гоша Куценко, актриса Кристина Асмус, музыкант Сергей Галанин, дирижер Юрий Башмет, блогер Wylsacom, певица Анна Нетребко, певец Филипп Киркоров и журналистка Ксения Собчак.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Анна Нетребко , Юрий Башмет , Ксения Собчак , Кристина Асмус , Лера Кудрявцева , Гоша Куценко , Сергей Галанин , РЕН ТВ
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