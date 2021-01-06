Юрий Лоза назвал «убогим» парящий мост в «Зарядье» 

Музыкант Юрий Лоза раскритиковал в Facebook «парящий мост» в московском парке Зарядье, отметив, что он вовсе не такой, каким его пытаются представить.

По словам музыканта, фотографы всегда стараются снять мост снизу, чтобы здания за счет перспективы казались небольшими.

«В действительности все наоборот — он стелется над Москвой-рекой низэнько, на той же высоте, что и остальные мосты первопрестольной. Какая уж там панорама, если рядом стоит Кремль и огромная высотка на Котельнической», — подчеркнул Лоза (орфография и пунктуация автора сохранены).

Он также выразил недоумение по поводу того, почему москвичам и туристам нравится эта конструкция.

«Могу представить, с каким выражением лиц смотрят сверху вниз жители соседних домов на туристов, посещающих это убогое сооружение. А также могу представить широкие улыбки тех, кто всю эту ерунду придумал и осуществил за весьма нехилые деньги», — отметил артист.

В комментариях к записи пользователи соцсети посоветовали Юрию Лозе самому пройти по мосту, а не смотреть на него из окна машины, а также назвали признаком старости то, что человек недоволен чем-то новым.