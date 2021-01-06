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Москва

Юрий Лоза назвал «убогим» парящий мост в «Зарядье» 

Алиса Селезнёва 23 минуты назад
Музыкант Юрий Лоза раскритиковал в Facebook «парящий мост» в московском парке Зарядье, отметив, что он вовсе не такой, каким его пытаются представить.
По словам музыканта, фотографы всегда стараются снять мост снизу, чтобы здания за счет перспективы казались небольшими.

«В действительности все наоборот — он стелется над Москвой-рекой низэнько, на той же высоте, что и остальные мосты первопрестольной. Какая уж там панорама, если рядом стоит Кремль и огромная высотка на Котельнической», — подчеркнул Лоза (орфография и пунктуация автора сохранены).

Он также выразил недоумение по поводу того, почему москвичам и туристам нравится эта конструкция.

«Могу представить, с каким выражением лиц смотрят сверху вниз жители соседних домов на туристов, посещающих это убогое сооружение. А также могу представить широкие улыбки тех, кто всю эту ерунду придумал и осуществил за весьма нехилые деньги», — отметил артист.

В комментариях к записи пользователи соцсети посоветовали Юрию Лозе самому пройти по мосту, а не смотреть на него из окна машины, а также назвали признаком старости то, что человек недоволен чем-то новым.
«Рамблер» писал, что ранее Юрий Лоза посетовал на то, что каждый год в новогодних программах снимаются певцы Филипп Киркоров и Николай Басков, а он не может пробиться в телеэфиры, и призвал менять систему.
Комментарии 10
Шоу-бизнес , Видео , Юрий Лоза , Филипп Киркоров , Николай Басков
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