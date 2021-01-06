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Москва

Джигурда намерен доказать невиновность Ефремова 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Шоумен Никита Джигурда уверен, что актер Михаил Ефремов не виноват в смертельном ДТП, так как в день трагедии за рулем находился совершенно другой человек. Джигурда рассказал «Собеседнику», что намерен предоставить суду все необходимые для освобождения Ефремова доказательства.
Трагедия, которую спровоцировал Михаил Ефремов, случилась в июне 2020 года на Смоленской площади в Москве. Как сообщал «Рамблер», актер, находясь за рулем своего Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, где столкнулся с отечественным автомобилем. Водитель Lada Сергей Захаров от полученных травм скончался. Впоследствии выяснилось, что Ефремов управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. В крови артиста также были обнаружены следы запрещенных веществ.
8 сентября 2020 года Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима. 22 октября в Мосгорсуде была рассмотрена апелляция на приговор. В результате наказание было смягчено — до 7,5 лет заключения.
По словам Джигурды, он намерен добиться освобождения Михаила Ефремова.

«Сейчас как раз идет подготовка к этому. Я до сих пор на тысячу процентов знаю, что Миша невиновен. Мы предоставим все документы, которые у нас не приняли в суде первой инстанции, доказывающие то, что Миша не сидел за рулем в тот роковой вечер, когда погиб Сергей Захаров», — пояснил он.

Артист также отметил, что в том числе и из-за этого был вынужден остаться на новогодние праздники в Москве и общаться со своими детьми и женой, живущими во Франции, по видеосвязи.
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Шоу-бизнес , Видео , Михаил Ефремов , Никита Джигурда , Сергей Захаров , Мосгорсуд , ФСИН
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