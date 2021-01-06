«Сейчас как раз идет подготовка к этому. Я до сих пор на тысячу процентов знаю, что Миша невиновен. Мы предоставим все документы, которые у нас не приняли в суде первой инстанции, доказывающие то, что Миша не сидел за рулем в тот роковой вечер, когда погиб Сергей Захаров», — пояснил он.