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Малышева призвала «наплевать на коронавирус» 

Алиса Селезнёва 56 минут назад
Малышева раскрыла новый способ выявления коронавируса
Фото: РИА Новости
Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала в Instagram о новом способе выявления больных коронавирусом при помощи слюны.
Она опубликовала «срочную новость» о том, что больше нет необходимости в проведении анализа ПЦР.

«Знаменитый анализ ПЦР на коронавирус сегодня занимает несколько часов, а чаще всего несколько дней. Больше эти мазки никому не нужны!» — отметила Малышева, дав ссылку на статью о новом открытии турецких ученых.

С помощью нанотехнологий им удалось разработать новую систему диагностики, которая определяет наличие COVID-19 за 10 секунд «на основе образца слюны из ротовой полости».

«Присутствие вирусных частиц определяется по флуоресцентному сигналу в течение 10 секунд с помощью специально разработанного чипа. Пробу пациента смешивают со специальным раствором и капают на чип», — приводятся в статье слова руководителя исследования доктора Буленда Ортака.

Он отметил, что массовое производство прибора, получившего название Diagnovir, планируется начать через два месяца, сразу после получения одобрения от Комитета по этике и медицинскому оборудованию Турции (TITCK).
«Рамблер» писал, что вспышка коронавируса началась в конце 2019 года в Китае. К марту 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. По последним данным, число заболевших во всем мире превысило 86,4 млн человек. В России коронавирус был выявлен у более 3,3 млн человек.
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Шоу-бизнес , Елена Малышева , ВОЗ
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