Малышева раскрыла новый способ выявления коронавируса

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала в Instagram о новом способе выявления больных коронавирусом при помощи слюны.

Она опубликовала «срочную новость» о том, что больше нет необходимости в проведении анализа ПЦР.

«Знаменитый анализ ПЦР на коронавирус сегодня занимает несколько часов, а чаще всего несколько дней. Больше эти мазки никому не нужны!» — отметила Малышева, дав ссылку на статью о новом открытии турецких ученых.

С помощью нанотехнологий им удалось разработать новую систему диагностики, которая определяет наличие COVID-19 за 10 секунд «на основе образца слюны из ротовой полости».

«Присутствие вирусных частиц определяется по флуоресцентному сигналу в течение 10 секунд с помощью специально разработанного чипа. Пробу пациента смешивают со специальным раствором и капают на чип», — приводятся в статье слова руководителя исследования доктора Буленда Ортака.

Он отметил, что массовое производство прибора, получившего название Diagnovir, планируется начать через два месяца, сразу после получения одобрения от Комитета по этике и медицинскому оборудованию Турции (TITCK).