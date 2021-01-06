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Подсчитаны авторские сборы за новогодние песни в России 

Прайм 43 минуты назад
Подсчитаны авторские сборы за новогодние песни в России
Фото: © РИА Новости. Алексей Даничев Читать 1prime.ru в
Авторские сборы за публичное исполнение любимой россиянами новогодней песни "Пять минут" за последние несколько лет в полтора раза больше, чем за композиции Happy New Year и Last Christmas, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора, руководитель Управления распределения вознаграждения Российского авторского общества (РАО) Сергей Филиппов.

"По нашей трехлетней статистике, авторские сборы за песню "Пять минут" из кинофильма "Карнавальная ночь" в полтора раза больше, чем за популярные иностранные композиций Happy New Year шведской группы ABBA (1980) и Last Christmas британского поп-дуэта Wham! (1984)", — сказал Филиппов.

Слова песни "Пять минут" написал Владимир Лившиц, а музыку сочинил композитор Анатолс Лиепиньш — в реестре РАО он указан под именем Анатолий Лепин. Оба автора скончались, но у них есть наследники.
Филиппов рассказал, что к песне "Пять минут" по авторским сборам можно приравнять не менее популярную композицию "Новогодняя" ("Новый год к нам мчится…") в исполнении группы "Дискотека Авария".

"Автором музыки и текста "Новогодней" является Алексей Рыжов, права которого зарегистрированы в РАО. Но сообщать о собираемых и выплачиваемых вознаграждениях в силу обстоятельств соблюдения коммерческой тайны не представляется возможным, каждый автор текста и композитор получает эту информацию в своем личном кабинете на официальном сайте РАО", — отметил Филиппов.

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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Алексей Рыжов , Владимир Лившиц , Сергей Филиппов , РИА Новости
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