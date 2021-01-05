Бабкина опровергла слухи об изменах молодого мужа 

Гор — не альфонс, как бы его не пытались выставить таким журналисты, а отношения с ним — не рекламный ход, написала Бабкина. Артистка подчеркнула, что СМИ множество раз пытались «развести» её с гражданским мужем, приписывая ему романы с молодыми девушками. Все попытки оказались напрасными, отметила она.

«При этом никто не говорит о том, что у Жени мощное музыкальное образование, что он очень одаренный парень, знающий в совершенстве три иностранных языка, что он пишет потрясающую музыку», — пояснила Бабкина.

Она подчеркнула, что отношения с ней тяготят Гора публичностью. Он давно не ходит по ТВ-программам, поскольку воспринимает «шушуканье за спиной» слишком близко к сердцу, заявила певица. При этом Гор не скатится до грубости и никогда не пойдет на открытый конфликт, добавила Бабкина.

«Несмотря на то, что Женя гораздо моложе меня, мне кажется, что душой он старше», — резюмировала артистка.

Как сообщал «Рамблер», ранее Надежда Бабкина в одном из интервью подчеркнула, что Евгений Гор живет на собственные средства. По ее словам, он просто не распространяется о своих достаточно солидных заработках. Деньги артисту приносят организация вечеринок, выступления на корпоративах и «небольшой свечной заводик».