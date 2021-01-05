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Москва

Лоза рассказал о драке со строителями БАМа 

Павел Тиунов 1 час назад
Лоза рассказал о драке со строителями БАМа
Фото: РИА Новости
Музыкант Юрий Лоза в интервью «Вечерней Москве» рассказал, как в тайге подрался со строителями Байкало-Амурской магистрали (БАМ). По его словам, тогда он был молодым, крепким, и ему удалось отбиться от хулиганов, которые напали на него «из-за безделья».
Инцидент произошел в канун нового 1978-го года. Лоза приехал в иркутскую тайгу в составе группы «Интеграл» на гастроли. Выступать пришлось в одном из строительных городков. Музыкант оценил концерт на «хорошо», но подчеркнул, что у местных для него и коллег было припасено особе развлечение.

«Нас ждало «ледовое побоище», — пояснил Лоза.

Он подчеркнул, что, возвращаясь с новогоднего вечера, на улице возле центральной ёлки их встретила группа молодых ребят, которые, недолго думая, напали на музыкантов. Били жестко, уверяет Лоза. Хорошо, что в ход не пошли ножи, отметил артист.

«Мы были молодые, крепкие, смогли отбиться», — подчеркнул исполнитель хита «Плот».

Он добавил, что драка произошла просто так: возможно кому-то не понравилось, как приезжие артисты смотрели на местных девушек. В любом случае, заявил Лоза, инцидент произошел «из-за скуки и безделья». В драке никто серьезно не пострадал. Однако впоследствии агрессоры ходили к музыкантам в гостиницу, извинялись и просили забрать заявление из милиции, резюмировал артист.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Юрий Лоза подал заявление в полицию на мошенника, который сдал ему несуществующее жильё в Крыму.
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Шоу-бизнес , Юрий Лоза
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