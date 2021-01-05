Акунин уличил столичный «клуб для богатых» в жадности

Писатель Григорий Чхартишвили Борис Акунин ) на своей странице в Facebook рассказал о конфликте с руководством некого «клуба для обеспеченных людей». Автор исторических романов уличил своих богатых оппонентов в жадности по отношению к смертельно больным детям. СМИ рассекретили и клуб, и руководящую им светскую львицу.

По словам Акунина, не так давно ему поступило предложение выступить перед компанией «обеспеченных людей», которые объединены в некий клуб. Писатель согласился при условии, что вознаграждение за услугу будет направлено в детский хоспис «Дом с маяком».

«Сумму не называл, но предупредил, что она должна быть существенной — раз уж клуб такой обеспеченный», — пояснил Акунин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

При этом литературовед заранее связался с руководством хосписа и обрадовал их, что они скоро «разбогатеют». Уже после выступления Акунин с удивлением узнал, что пожертвование было настолько «ничтожным», что глава «клуба обеспеченных», по его мнению, тратит больше на обед в ресторане.

«Я принес хоспису извинения и в качестве компенсации перевел им от себя мало-мальски адекватную сумму», — отметил писатель.