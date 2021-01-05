Татьяна Брухунова о травле: «Знаю, кто и сколько оплачивал» 

Как сообщал «Рамблер», ранее Евгений Петросян развелся со своей женой и коллегой Еленой Степаненко и женился на молодой помощнице Татьяне Брухуновой. При этом раздел имущества между бывшими супругами до сих пор продолжается, а дочь сатирика Викторина встала на сторону мачехи.

В марте 2020-го средства массовой информации сообщили, что суррогатная мать родила Петросяну и Брухуновой ребенка. В сентябре комик подтвердил рождение ребенка, опубликовав фотографию с сыном Ваганом. При этом появилась информация, что Степаненко и Викторина усомнились в том, что комик является биологическим отцом мальчика.

На днях подписчики Брухуновой обратили внимание, что все чаще в соцсетях ей говорят комплементы, а негативных комментариев стало меньше.

«А кто помнит, как ее обливали грязью: страшная, некрасивая… Я одна возражал, что девушка приятная, ямочки на щечках. Сейчас негатив в сетях снизился», — отметила paulina__lapina.

В свою очередь жена Петросяна в комментарии к записи подчеркнула, что «кое-кому стало жалко денег на продолжение травли», но она точно знает, «кто, сколько, когда и кому оплачивал».

«Негатив был на 90% сфабрикован и оплачен. При встрече я слышу от людей только добрые слова и пожелания здоровья и скорейшего завершения этой пустой пены, что раздули вокруг меня. А те, кто несёт негатив, либо проплачены, либо просто не в себе. Так как испытывать отторжение к незнакомому человеку, как минимум, не нормально», — пояснила она.

При этом Брухунова не уточнила, кто именно стал заказчиком травли.

Ранее друг Петросяна Леонид Натапов заявил, что юморист полгода прятал своего новорожденного сына, боясь «сглаза» бывшей жены Елены Степаненко. На протяжении шести месяцев маленький Ваган жил в Туле с бабушкой.