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«Пока не готова»: Азиза рассказала о молодом поклоннике 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
«Пока не готова»: Азиза рассказала о молодом поклоннике
Фото: facebook.com / Aziza Muhamedova
Певица Азиза после отмены свадьбы недолго была одна, сейчас за ней активно ухаживает поклонник из Италии, однако она пока не готова к серьезным отношениям. Об этом артистка заявила изданию «Собеседник».
«Рамблер» писал, что ранее Азиза уличила своего жениха во флирте с участницей «Дома-2» Яной Шафеевой и отменила свадьбу.
Однако в одиночестве Азиза оставалась недолго. Она рассказала журналистам, что за ней ухаживает поклонник из Италии.

«Молодой человек из Италии по имени Александро. Он прошел отбор и был зачислен в мою группу. Оказалось, что этот молодой человек уже очень много лет является моим поклонником. И не только как артистки, как я позже почувствовала», — пояснила певица.

По ее словам, Александро настроен серьезно и даже пригласил ее встретить вместе Новый год в Италии. Однако Азиза отказалась.

«Александро сначала расстроился. А потом предложил: «Вы не против, если я тогда сам приеду в Москву?». Я — женщина восточная. Солнечный Узбекистан, откуда я родом, всегда славился своим гостеприимством. Поэтому я не отказала», — пояснила она.

При этом ее смутило то, что итальянец намерен приехать в Россию со своей мамой и познакомить их.

«Я, конечно, натура романтическая, но мне кажется, что к серьезным отношениям не готова. После всех жизненных испытаний, которые мне преподносили мужчины, я стала очень осторожной, уже не ведусь на комплименты от своих поклонников. Хотя с Александро развитие событий может быть необычным. У нас, как выяснилось, много общего», — заявила она.

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Шоу-бизнес , ИД "Собеседник"
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