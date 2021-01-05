«Пока не готова»: Азиза рассказала о молодом поклоннике 

Певица Азиза после отмены свадьбы недолго была одна, сейчас за ней активно ухаживает поклонник из Италии , однако она пока не готова к серьезным отношениям. Об этом артистка заявила изданию «Собеседник».

«Рамблер» писал, что ранее Азиза уличила своего жениха во флирте с участницей «Дома-2» Яной Шафеевой и отменила свадьбу.

Однако в одиночестве Азиза оставалась недолго. Она рассказала журналистам, что за ней ухаживает поклонник из Италии.

«Молодой человек из Италии по имени Александро. Он прошел отбор и был зачислен в мою группу. Оказалось, что этот молодой человек уже очень много лет является моим поклонником. И не только как артистки, как я позже почувствовала», — пояснила певица.

По ее словам, Александро настроен серьезно и даже пригласил ее встретить вместе Новый год в Италии. Однако Азиза отказалась.

«Александро сначала расстроился. А потом предложил: «Вы не против, если я тогда сам приеду в Москву?». Я — женщина восточная. Солнечный Узбекистан, откуда я родом, всегда славился своим гостеприимством. Поэтому я не отказала», — пояснила она.

При этом ее смутило то, что итальянец намерен приехать в Россию со своей мамой и познакомить их.