«Пока не готова»: Азиза рассказала о молодом поклоннике 

«Молодой человек из Италии по имени Александро. Он прошел отбор и был зачислен в мою группу. Оказалось, что этот молодой человек уже очень много лет является моим поклонником. И не только как артистки, как я позже почувствовала», — пояснила певица.
«Александро сначала расстроился. А потом предложил: «Вы не против, если я тогда сам приеду в Москву?». Я — женщина восточная. Солнечный Узбекистан, откуда я родом, всегда славился своим гостеприимством. Поэтому я не отказала», — пояснила она.
«Я, конечно, натура романтическая, но мне кажется, что к серьезным отношениям не готова. После всех жизненных испытаний, которые мне преподносили мужчины, я стала очень осторожной, уже не ведусь на комплименты от своих поклонников. Хотя с Александро развитие событий может быть необычным. У нас, как выяснилось, много общего», — заявила она.