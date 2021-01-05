Певицу Клаву Коку не пустили в самолет 

Артистка пожаловалась в «сторис» в Instagram , что не смогла попасть на борт самолета и взамен получила ваучер на 600 рублей. На эти деньги ей было предложено скоротать внезапно освободившееся время. Затем рейс просто был отменен, а улететь в Сочи Кока смогла только через три часа.

«На новогодних праздниках наблюдается крайне высокий поток пассажиров. К сожалению, бывают подобные сбои», — пояснил представитель компании.

«Рамблер» писал, что ранее Клава Кока была вынуждена лечь в больницу после того, как у нее резко поднялась температура, и она потеряла сознание. Однако позднее артистка заявила, что с ней уже все хорошо.