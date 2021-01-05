Певицу Клаву Коку не пустили в самолет 

Певица Клава Кока рассказала, что не сразу смогла улететь из Москвы в Сочи, так как ее не пустили на борт самолета, пишет ФАН.
Артистка пожаловалась в «сторис» в Instagram, что не смогла попасть на борт самолета и взамен получила ваучер на 600 рублей. На эти деньги ей было предложено скоротать внезапно освободившееся время. Затем рейс просто был отменен, а улететь в Сочи Кока смогла только через три часа.
В авиакомпании S7 прокомментировали «Пятому каналу» инцидент, объяснив произошедшее техническим сбоем.
«На новогодних праздниках наблюдается крайне высокий поток пассажиров. К сожалению, бывают подобные сбои», — пояснил представитель компании.
«Рамблер» писал, что ранее Клава Кока была вынуждена лечь в больницу после того, как у нее резко поднялась температура, и она потеряла сознание. Однако позднее артистка заявила, что с ней уже все хорошо.