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Певицу Клаву Коку не пустили в самолет 

Алиса Селезнёва 46 минут назад
Певицу Клаву Коку не пустили в самолет
Фото: Instagram
Певица Клава Кока рассказала, что не сразу смогла улететь из Москвы в Сочи, так как ее не пустили на борт самолета, пишет ФАН.
Артистка пожаловалась в «сторис» в Instagram, что не смогла попасть на борт самолета и взамен получила ваучер на 600 рублей. На эти деньги ей было предложено скоротать внезапно освободившееся время. Затем рейс просто был отменен, а улететь в Сочи Кока смогла только через три часа.
В авиакомпании S7 прокомментировали «Пятому каналу» инцидент, объяснив произошедшее техническим сбоем.

«На новогодних праздниках наблюдается крайне высокий поток пассажиров. К сожалению, бывают подобные сбои», — пояснил представитель компании.

«Рамблер» писал, что ранее Клава Кока была вынуждена лечь в больницу после того, как у нее резко поднялась температура, и она потеряла сознание. Однако позднее артистка заявила, что с ней уже все хорошо.
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Шоу-бизнес , Клава Кока , АК S7
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