Тодоренко рассказала об испортившихся отношениях с мужем

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о своих взаимоотношениях с супругом, певцом Владом Топаловым . Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

По словам девушки, после рождения сына Майкла они с мужем отдалились друг от друга. Все это произошло из-за того, что мальчик спал с ними в кровати до девяти месяцев. Так, по словам Тодоренко, ей было проще кормить малыша грудью, ведь по ночам он часто просыпался.

— Потихоньку мы даже начали отдаляться друг от друга, тк все мое свободное время занял ребёнок. Я даже на какой-то период времени напрочь забыла о существовании мужа, — написала телеведущая.