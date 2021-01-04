У актрисы Лачиной пропал муж 

Последний раз Лачина видела своего супруга, 51-летнего актера Олега Будрина , вечером 1 января. Он собрался в гости к сестре и сел в такси, которое должно было довезти его с Пресненского Вала до улицы Гарибальди.

Спустя несколько минут после выхода из дома Будрин вернулся, заявил, что собирается заночевать у сестры и взял системный блок от своего компьютера.

На следующий день Лачина не смогла дозвониться до супруга и связалась с его сестрой. Та сообщила, что брат к ней не приезжал. Она также рассказала, что около 11 утра 2 января разговаривала с Будриным по телефону и слышала на заднем плане женский голос, который шепотом велел ему положить трубку. Брат успел сказать, что находится в гостинице для строителей.

Ирина Лачина обратилась в полицию. Местонахождение Олега Будрина по-прежнему остается неизвестным. По словам актрисы, они с мужем не ссорились, в день исчезновения он был совершенно трезвым.

Как сообщал «Рамблер», 48-летняя Ирина Лачина — дочь актрисы Светланы Тома. Она получила широкую известность после исполнения главной роли в сериалах «Леди Бомж» и «Леди Босс». Кроме того, она играла сестру Веры Ворониной в ситкоме «Воронины».