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У актрисы Лачиной пропал муж 

Вероника Полынина 50 минут назад
У актрисы Лачиной пропал муж
Фото: Instagram
У популярной актрисы Ирины Лачиной пропал муж. Об этом сообщил «Пятый канал».
Последний раз Лачина видела своего супруга, 51-летнего актера Олега Будрина, вечером 1 января. Он собрался в гости к сестре и сел в такси, которое должно было довезти его с Пресненского Вала до улицы Гарибальди.
Спустя несколько минут после выхода из дома Будрин вернулся, заявил, что собирается заночевать у сестры и взял системный блок от своего компьютера.
На следующий день Лачина не смогла дозвониться до супруга и связалась с его сестрой. Та сообщила, что брат к ней не приезжал. Она также рассказала, что около 11 утра 2 января разговаривала с Будриным по телефону и слышала на заднем плане женский голос, который шепотом велел ему положить трубку. Брат успел сказать, что находится в гостинице для строителей.
Ирина Лачина обратилась в полицию. Местонахождение Олега Будрина по-прежнему остается неизвестным. По словам актрисы, они с мужем не ссорились, в день исчезновения он был совершенно трезвым.
Как сообщал «Рамблер», 48-летняя Ирина Лачина — дочь актрисы Светланы Тома. Она получила широкую известность после исполнения главной роли в сериалах «Леди Бомж» и «Леди Босс». Кроме того, она играла сестру Веры Ворониной в ситкоме «Воронины».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Происшествия , Ирина Лачина , Олег Будрин
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