Садальский показал кадры Грачевского из реанимации

Актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram опубликовал фотографию худрука киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского из реанимации. На снимке режиссер выглядит уставшим, но в сознании.
В посте Садальский опубликовал фотоколлаж из разных снимков Грачевского в больнице. На первых двух худрук «Ералаша» изображен улыбающимся в первые дни после госпитализации. На другом Грачевский уже более серьезен, на третьем видно, что режиссеру тяжело, и он находится в реанимации. При этом снимок из палаты интенсивной терапии актер сопроводил фразой «Пара-пара-пам» из «Ералаша», которая всегда звучит в конце выпуска киножурнала.
«Ура, ура! Мы еще у Бори снимемся! Короне — кирдык! Ералаш жизни форева! "Жить будет!" — сказали врачи» — написал Садальский (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что состояние Бориса Грачевского стабилизировалось. 31 декабря медики приняли решение перевести его в реанимацию, поскольку он якобы ослабел и начал задыхаться. Позже информацию об ухудшении здоровья режиссера опровергла его супруга Екатерина Белоцерковская. В то же время друг Грачевского Владимир Долинский назвал текущее состояние худрука «Ералаша» «хорошим»: он впервые сел на постели и «вроде как пошел на поправку».