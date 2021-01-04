Садальский показал кадры Грачевского из реанимации

Актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram опубликовал фотографию худрука киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского из реанимации. На снимке режиссер выглядит уставшим, но в сознании.

В посте Садальский опубликовал фотоколлаж из разных снимков Грачевского в больнице. На первых двух худрук «Ералаша» изображен улыбающимся в первые дни после госпитализации. На другом Грачевский уже более серьезен, на третьем видно, что режиссеру тяжело, и он находится в реанимации. При этом снимок из палаты интенсивной терапии актер сопроводил фразой «Пара-пара-пам» из «Ералаша», которая всегда звучит в конце выпуска киножурнала.

«Ура, ура! Мы еще у Бори снимемся! Короне — кирдык! Ералаш жизни форева! "Жить будет!" — сказали врачи» — написал Садальский (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).