Пугачева показала фотографию без макияжа

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Алла Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию без макияжа. Некоторые подписчики не узнали примадонну и посчитали, что на снимке изображена посторонняя женщина.

Фото было опубликовано 3 января. Снимок представляет собой селфи, на котором Пугачева запечатлена на свежем воздухе с накинутым на голову капюшоном пуховика. Артистка, на лице которой полностью отсутствует макияж, улыбается.

«С Новым Годом!» -написала примадонна (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Большинство поклонников рассыпались в поздравлениях любимой певице с пожеланиями здоровья и счастья. Но нашлись и такие, которые не преминули сделать акцент на внешности певицы.

«Я уж было испугался)», — написал пользователь под ником serejka_zojkin.

«А это кто?» — изумилась panfilova_l_.

«Не удачное фото», — констатировал mn9ihhi3.

«Пугачева не похожа сама на себя!» — отметила 12345karina123.

«Боже, ну может уже не надо для всех, на публику. Ну живи уже, Алла, для детей», — посоветовала valentina.gartman.