Пугачева показала фотографию без макияжа

Алла Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию без макияжа. Некоторые подписчики не узнали примадонну и посчитали, что на снимке изображена посторонняя женщина.
Фото было опубликовано 3 января. Снимок представляет собой селфи, на котором Пугачева запечатлена на свежем воздухе с накинутым на голову капюшоном пуховика. Артистка, на лице которой полностью отсутствует макияж, улыбается.
«С Новым Годом!» -написала примадонна (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Большинство поклонников рассыпались в поздравлениях любимой певице с пожеланиями здоровья и счастья. Но нашлись и такие, которые не преминули сделать акцент на внешности певицы.
«Я уж было испугался)», — написал пользователь под ником serejka_zojkin.
«А это кто?» — изумилась panfilova_l_.
«Не удачное фото», — констатировал mn9ihhi3.
«Пугачева не похожа сама на себя!» — отметила 12345karina123.
«Боже, ну может уже не надо для всех, на публику. Ну живи уже, Алла, для детей», — посоветовала valentina.gartman.
Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи Сети получили возможность в деталях изучить результат неудачных операций Веры Алентовой. СМИ опубликовали снимки актрисы крупным планом. Фотографии были сделаны на торжественном открытии мемориальной доски в честь актера Алексея Баталова. На мероприятие Алентова пришла вместе с супругом Владимиром Меньшовым. Когда снимки события появились в Сети, пользователи отметили, что информация о неудачной пластике лица актрисы не оказалась просто слухами. По данным журналистов, артистка перенесла неудачное хирургическое вмешательство в 2009 году. В результате проведённой операции часть лица потеряла мимику, были искажены форма глаз и очертания губ. СМИ сообщали, что Алентова планировала даже подать на медиков в суд, но, чем кончилось дело, до сих пор не известно, поскольку актриса произошедшее никак не комментирует.