Ещё
Далее:
Читайте также:
Российский фильм попал в топ лучших в мире
Российский фильм попал в топ лучших в мире Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Пугачева показалась без макияжа 

Павел Тиунов 1 час назад
Пугачева показала фотографию без макияжа
Фото: ТАСС
Алла Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию без макияжа. Некоторые подписчики не узнали примадонну и посчитали, что на снимке изображена посторонняя женщина.
Фото было опубликовано 3 января. Снимок представляет собой селфи, на котором Пугачева запечатлена на свежем воздухе с накинутым на голову капюшоном пуховика. Артистка, на лице которой полностью отсутствует макияж, улыбается.

«С Новым Годом!» -написала примадонна (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Большинство поклонников рассыпались в поздравлениях любимой певице с пожеланиями здоровья и счастья. Но нашлись и такие, которые не преминули сделать акцент на внешности певицы.
«Я уж было испугался)», — написал пользователь под ником serejka_zojkin.
«А это кто?» — изумилась panfilova_l_.
«Не удачное фото», — констатировал mn9ihhi3.
«Пугачева не похожа сама на себя!» — отметила 12345karina123.
«Боже, ну может уже не надо для всех, на публику. Ну живи уже, Алла, для детей», — посоветовала valentina.gartman.
Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи Сети получили возможность в деталях изучить результат неудачных операций Веры Алентовой. СМИ опубликовали снимки актрисы крупным планом. Фотографии были сделаны на торжественном открытии мемориальной доски в честь актера Алексея Баталова. На мероприятие Алентова пришла вместе с супругом Владимиром Меньшовым. Когда снимки события появились в Сети, пользователи отметили, что информация о неудачной пластике лица актрисы не оказалась просто слухами. По данным журналистов, артистка перенесла неудачное хирургическое вмешательство в 2009 году. В результате проведённой операции часть лица потеряла мимику, были искажены форма глаз и очертания губ. СМИ сообщали, что Алентова планировала даже подать на медиков в суд, но, чем кончилось дело, до сих пор не известно, поскольку актриса произошедшее никак не комментирует.
Видео дня. Макароны под видом свечек продали пенсионерке из Гатчины
Комментарии
Шоу-бизнес , Алексей Баталов , Вера Алентова , Владимир Меньшов , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный пассажир гулял по рельсам в московском метро
00:12
Пьяный пассажир гулял по рельсам в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Военные двух ядерных держав сошлись врукопашную на границе
00:16
Военные двух ядерных держав сошлись врукопашную на границе
Армия Азия
Пьяный тамада устроил массовую драку на вечеринке
00:14
Пьяный тамада устроил массовую драку на вечеринке
Происшествия
Россиянин заминировал мост из-за «курирующих наркоту» силовиков
00:42
Россиянин заминировал мост из-за «курирующих наркоту» силовиков
Происшествия Криминал
Полицейские подставили авто под удар, спасая детей в ДТП
00:19
Полицейские подставили авто под удар, спасая детей в ДТП
Происшествия
Участие российского спецназа в штурме Алеппо от первого лица
02:07
Участие российского спецназа в штурме Алеппо от первого лица
Армия Ближний Восток
Щенок зеленого цвета родился в Новый год
00:22
Щенок зеленого цвета родился в Новый год
В мире Общество
Пьяный пассажир устроил дебош и сорвал вылет в Челябинск
00:46
Пьяный пассажир устроил дебош и сорвал вылет в Челябинск
Происшествия
Россиянин умер в аптеке, покупая лекарство от COVID-19
01:10
Россиянин умер в аптеке, покупая лекарство от COVID-19
Происшествия
Подравшийся с лифтом россиянин попал на видео
00:58
Подравшийся с лифтом россиянин попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение