Поклонникам понравился новый имидж Варнавы

Подписчики Екатерины Варнавы в Instagram по достоинству оценили её новый образ. Особе внимание поклонники уделили наряду актрисы.

На снимке, появившемся в ленте 3 января, Варнава сидит на диванчике в ресторане. Волосы распущены, в черном кружевном платье, на плечи накинута зеленая кофта, на ногах — туфли-лодочки. Казалось бы, ничем не примечательный наряд юмористки вызвал бурю восторга в комментариях. Подписчики отметили, что Варнава выглядит предельно милой на фото.

«Туфли шик, а вы –Богиня», — написала пользовательница под ником tangomadame (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Красивая», — кнстатировал atbogdanov.

«Какая хорошенькая», — отметила victoria_filippova1.

В октябре, как сообщал «Рамблер», подписчики набросились на Екатерину Варнаву с обвинениями в том, что она переборщила с «пластикой». Речь идет о снимке, который Варнава опубликовала 7 октября.

На селфи, сделанном в салоне автомобиля, юмористка предстала перед подписчиками в несколько измененном образе: с голубыми линзами на глазах и заметно более пухлыми губами. Язвительные поклонники заявили, что от «прежней Варнавы» уже «ничего не осталось» и посоветовали звезде «притормозить с филлерами».