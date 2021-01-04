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Москва

«Богиня»: поклонники оценили новый имидж Варнавы 

Павел Тиунов 17 минут назад
Поклонникам понравился новый имидж Варнавы
Фото: Instagram
Подписчики Екатерины Варнавы в Instagram по достоинству оценили её новый образ. Особе внимание поклонники уделили наряду актрисы.
На снимке, появившемся в ленте 3 января, Варнава сидит на диванчике в ресторане. Волосы распущены, в черном кружевном платье, на плечи накинута зеленая кофта, на ногах — туфли-лодочки. Казалось бы, ничем не примечательный наряд юмористки вызвал бурю восторга в комментариях. Подписчики отметили, что Варнава выглядит предельно милой на фото.

«Туфли шик, а вы –Богиня», — написала пользовательница под ником tangomadame (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).


«Красивая», — кнстатировал atbogdanov.


«Какая хорошенькая», — отметила victoria_filippova1.

В октябре, как сообщал «Рамблер», подписчики набросились на Екатерину Варнаву с обвинениями в том, что она переборщила с «пластикой». Речь идет о снимке, который Варнава опубликовала 7 октября.
На селфи, сделанном в салоне автомобиля, юмористка предстала перед подписчиками в несколько измененном образе: с голубыми линзами на глазах и заметно более пухлыми губами. Язвительные поклонники заявили, что от «прежней Варнавы» уже «ничего не осталось» и посоветовали звезде «притормозить с филлерами».
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Шоу-бизнес , Екатерина Варнава
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