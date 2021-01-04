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«Очень обидно»: Пынзарь рассказала, как ее обманули на 460 долларов 

Алиса Селезнёва 28 минут назад
Пынзарь рассказала, как ее обманул таксист в Нью-Йорке
Фото: Instagram
Экс-звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь рассказала в Instagram, что их с мужем поездку в Нью-Йорк омрачил обман, из-за которого пара лишилась 460 долларов.
По словам Пынзарь, в Нью-Йорке холодно и удовольствие от посещения города омрачило поведение таксиста.

«Первые впечатления от Нью-Йорка смазаны. Нас сразу обманул таксист на 460 доларов. Понятно, сами виноваты… но все равно очень обидно», — поделилась она с подписчиками.

Телезвезда пояснила в комментариях к записи, что такси было официальное, и они с мужем не думали о подвохе, прикладывая карту к ноутбуку водителя. Обман обнаружился, только когда удалось подключить интернет.

«Сегодня обойдем все по-быстрому и валим в тепло, планируем в Майями… Ну и понятно, теперь мы будем держать ушки на макушке», — отметила она.

Подписчики посоветовали Пынзарь быть аккуратнее, а также призвали позвонить в компанию, работник которой обманул их с мужем.
«Рамблер» писал, что ранее бывшая участница телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь случайно показала подписчикам в Instagram голую грудь. После свалившейся на нее критики девушка была вынуждена удалить ролик.
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Шоу-бизнес , Дарья Пынзарь
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