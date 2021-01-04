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Лолита рассказала, как лидер Rammstein спас ей жизнь 

Павел Тиунов 31 минуту назад
Лолита рассказала, как лидер Rammstein спас ей жизнь
Фото: РИА Новости
Лолита Милявская встретила в Дубаи лидера немецкой музыкальной группы Rammstein Тилля Линдеманна, которого называет своим братом. По ее словам, ранее музыкант спас ей жизнь, сообщает издание «Дни.ру».
В ОАЭ Линдеманн привез свою большую семью: 85-летнюю мать, дочь, внуков, сына и сестру. Музыкант и российская певица, которые оказались знакомы, совершили совместную прогулку на яхте. Там Линдеманн заявил Лолите, что однажды спас ей жизнь.
Дело было в 2019 году в Баку на музыкальном фестивале «Жара». Милявская привлекла внимание немецкого музыканта своим обтягивающим комбинезоном с эффектом татуировки. Лидер Rammstein заявил, что артистка, как и он, тяготеет к панку, и назвал ее «сестрой». Звёзды тогда решили отметить знакомство солидной порцией алкоголя, после чего Лолита отправилась искупаться в бассейн. Когда певица решила прекратить водные процедуры, она поплыла в сторону бортика, где была установлена музыкальная аппаратура. Линдеманн оперативно подбежал к ней и посоветовал плыть в другую сторону.

«Только теперь понимаю, что там было высокое напряжение, а я вся мокрая. И могло случиться ужасное, не будь моего друга рядом», — завила Милявская журналистам.

Встречу с Линдеманном в 2021 году Лолита запечатлела на видео и опубликовала запись в Instagram. В коротком ролике она целует музыканта в щеку и развеивает все слухи о том, что между ними могут быть любовные отношения.

«Я встретила своего брата. Это мой брат. Не думайте ничего плохого», — заявила артистка.

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Шоу-бизнес , Лолита Милявская
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