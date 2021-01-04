«Не брошу камень в отца»: дочь Коренева высказалась о его внебрачном ребенке 

Дочь звезды фильма «Человек-амфибия» Владимира Коренева Ирина заявила «Комсомольской правде», что не собирается осуждать отца за возможные романы на стороне и «бросать в него камень».

«Рамблер» писал, что 2 января стало известно о смерти 80-летнего актера Владимира Коренева, получившего известность благодаря роли Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия». Народный артист России скончался из-за коронавируса.

По словам дочери актера, для него всю жизнь была важна семья. При этом она усомнилась, что у отца действительно был роман на стороне, о котором в 2016 году в одном из телевизионных шоу рассказала Наталья Иванова

Она уверяла, что ее дочь Евгения Харькова была рождения от Коренева во время их краткого романа в одном из санаториев.

«Мы посмотрели эту передачу и тут же забыли. Если это и правда, я никогда не брошу камень в отца. И почему ни эта внебрачная дочь, ни ее мама к нам не пришли, а сразу отправились на телевидение? Неужели им пиар нужен, или деньги хорошие заплатили, чтобы так опозориться?» — заявила Ирина Коренева.

Она отметила, что отец после просмотра программы смеялся, что ему сделали хорошую рекламу.