Агутин написал стихи о похмелье 

Леонид Агутин после встречи Нового года разразился стихотворением о послепраздничном похмелье. Творчество певец и композитор опубликовал на своей странице в Instagram.

В стихотворении, появившемся в соцсети 3 января, Агутин отмечает, что в «похмельном утре» есть «что-то удивительное». Пребывать в подобном состоянии музыкант не желает никому, но если уж случилось страдать от последствий алкогольных возлияний, то это, по его мнению, «простительно».

«Всё пройдёт, но лишь единожды закончится,

Поднимая ввысь, стремящихся на дно.

Быть таким, каким не хочется и хочется

Каждым кажется, что каждому дано», — написал Агутин (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Стихотворение сопровождает фото самого артиста, по всей видимости, страдающего от похмелья. На снимке музыкант изображен подпирающим ладонью голову и пристально смотрящим в объектив камеры.

Стихотворениями пользователей Instagram чаще других балует лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров . Так одно из его самых громких творений было посвящено футболисту сборной России Артёму Дзюбе, оскандалившемуся публикацией интимного видео.

Шнуров в стихотворной форме заявил, что кто не *** (занимался самоудовлетворением. — прим. ред.), тот пусть бросит в него камень. Он также отметил, что, если интимного видео о хейтерах нет в Сети, то это только потому, что они никого не интересуют. Музыкант также высказал мнение, что тема «сильно разогрета».