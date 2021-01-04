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Анита Цой рассказала о похудении на 17 кг 

Павел Тиунов 36 минут назад
Анита Цой похудела за год на 17 килограммов
Фото: РИА Новости
Певица Анита Цой за минувший год похудела на 17 килограммов, сообщает «Собеседник». Артистка в беседе с журналистами рассказала, как смогла сбросить вес и с каким неприятным моментом столкнулась в итоге.
Цой подчеркнула, что залог успешного похудения — правильное питание, подобранное по специальной диете. Именно корректировка рациона позволила певице избавиться от 17 килограммов лишнего веса. Артистка подчеркнула, что очень любит поесть, но стремление к идеальным пропорциям пересилило пищевые привычки. На текущем результате Цой останавливаться не планирует.

«Я хочу похудеть еще как минимум на три-четыре килограмма», — призналась она.

У новой фигуры полно плюсов, отметила певица. Один из них — возвращение к старым вещам, в которые артистка долгое время «не влезала». Есть и минусы. Например, вследствие резкого похудения появились дефекты кожи, из-за которых видны недостатки фигуры. Ранее, призналась Цой, она решала подобные проблемы в Корее, где «аппаратная медицина», по ее словам, развита очень хорошо.

«Там за два часа можно одновременно сделать пять процедур на лицо. При этом все стоит копейки: в три раза дешевле, чем у нас», — отметила артистка.

Из-за пандемии поездки в Корею постоянно откладываются. В настоящее время Цой вынуждена спасаться массажёрами и кремами.
Как сообщал «Рамблер», актер Александр Семчев рассказал, как ему удалось похудеть на 100 кг. Заметно постройневший артист ранее заявлял СМИ, что скинул вес из-за того, что придерживался строгой овощной диеты и активно занимался спортом: бегал, плавал, упражнялся с эспандером. Диетолог Марият Мухина, комментируя заявления артиста, подчеркивала, что актер лукавит, указывая на свои заслуги в похудении. Позже Семчев признался, что похудел, поскольку «прекратил обжорство», а на пути к заветным цифрам на весах пережил булимию.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Семчев , Анита Цой , Марият Мухина , ИД "Собеседник"
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