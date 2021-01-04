Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

«Артист должен быть голодным»: экс-солистка «Ленинграда» пристыдила «ноющих» звёзд 

Павел Тиунов 54 минуты назад
«Артист должен быть голодным»: экс-солистка «Ленинграда» пристыдила «ноющих» звёзд
Фото: РИА Новости
Бывшая солистка группы «Ленинград» Юлия Коган прокомментировала жалобы отечественных звезд шоу-бизнеса на безденежье во время пандемии, сообщает РИА ФАН. Она посоветовала артистам поголодать, чтобы начать делать «нормальную музыку».
Коган напомнила крылатое выражение: «Художник должен быть голодным». Фраза, по ее мнению, актуальна и для артистов: вдохновение приходит только в случае, когда творец испытывает нужду.

«И музыкант должен быть голодным, тогда, может, музыка в России нормальная будет», — подчеркнула певица.

При этом она выразила недоумение, почему российские звезды жалуются на жизнь, когда размер их гонораров настолько велик, что «обычному человеку» не заработать столько денег «за всю жизнь». Надежды «ноющих» артистов на помощь от государства выглядят, по мнению Коган», по меньшей мере странно.
Ранее, как сообщал «Рамблер», певец Витас высказался по поводу жалоб представителей отечественного шоу-бизнеса на безденежье на фоне пандемии. По его словам, «нытье» артистов на то, что они умирают от голода выглядит смешно, поскольку в него «могут поверить только Харламов и Гузеева». Он посоветовал звездам перестать распродавать свои вещи, которые «пахнут нафталином» и не думать «о бабле». В сложившейся ситуации, по его мнению, стоит подумать о другие людях, которые оказались в более незавидном положении.
Звёзд критиковал и сын актера Михаила Боярского депутат Госдумы РФ Сергей Боярский. Он подчеркнул, что своими жалобами артисты выставляют себя потерпевшими «в особом плане», хотя беда у всех общая. Правительство, по его словам, со своей стороны должно создавать условия для жизни и звездам, и музыкантам в ресторанах, при этом пытаясь предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Боярский отмечал, что артистам в России уже дали возможность обеспечить себя.
Видео дня. Макароны под видом свечек продали пенсионерке из Гатчины
Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Боярский , Юлия Коган , Михаил Боярский , Госдума , РИА ФАН
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полицейские подставили авто под удар, спасая детей в ДТП
00:19
Полицейские подставили авто под удар, спасая детей в ДТП
Происшествия
Пьяный тамада устроил массовую драку на вечеринке
00:14
Пьяный тамада устроил массовую драку на вечеринке
Происшествия
Военные двух ядерных держав сошлись врукопашную на границе
00:16
Военные двух ядерных держав сошлись врукопашную на границе
Армия Азия
Щенок зеленого цвета родился в Новый год
00:22
Щенок зеленого цвета родился в Новый год
В мире Общество
«Королеву сухого льда» под бой курантов бросил жених
01:44
«Королеву сухого льда» под бой курантов бросил жених
Шоу-бизнес Общество
Мужчина провалился в яму с кипятком в центре Волжского
00:31
Мужчина провалился в яму с кипятком в центре Волжского
Происшествия
Первые акции протеста в 2021 году в Минске попали на видео
01:34
Первые акции протеста в 2021 году в Минске попали на видео
В мире Общество
Автобус с пассажирами перевернулся в Иванове
01:02
Автобус с пассажирами перевернулся в Иванове
Происшествия
Москвич «порадовал» друзей автоматной очередью
00:50
Москвич «порадовал» друзей автоматной очередью
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео первого серьезного ДТП в 2021 году
00:14
Опубликовано видео первого серьезного ДТП в 2021 году
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение