«Артист должен быть голодным»: экс-солистка «Ленинграда» пристыдила «ноющих» звёзд 

Бывшая солистка группы «Ленинград» Юлия Коган прокомментировала жалобы отечественных звезд шоу-бизнеса на безденежье во время пандемии, сообщает РИА ФАН. Она посоветовала артистам поголодать, чтобы начать делать «нормальную музыку».

Коган напомнила крылатое выражение: «Художник должен быть голодным». Фраза, по ее мнению, актуальна и для артистов: вдохновение приходит только в случае, когда творец испытывает нужду.

«И музыкант должен быть голодным, тогда, может, музыка в России нормальная будет», — подчеркнула певица.

При этом она выразила недоумение, почему российские звезды жалуются на жизнь, когда размер их гонораров настолько велик, что «обычному человеку» не заработать столько денег «за всю жизнь». Надежды «ноющих» артистов на помощь от государства выглядят, по мнению Коган», по меньшей мере странно.

Ранее, как сообщал «Рамблер», певец Витас высказался по поводу жалоб представителей отечественного шоу-бизнеса на безденежье на фоне пандемии. По его словам, «нытье» артистов на то, что они умирают от голода выглядит смешно, поскольку в него «могут поверить только Харламов и Гузеева». Он посоветовал звездам перестать распродавать свои вещи, которые «пахнут нафталином» и не думать «о бабле». В сложившейся ситуации, по его мнению, стоит подумать о другие людях, которые оказались в более незавидном положении.