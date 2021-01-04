Меньщиков показал сильно постаревшего Славу Зайцева

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Пользователи Instagram бурно отреагировали на актуальное фото модельера Славы Зайцева, появившееся в соцсети. Люди отказались верить, в то что знаменитый российский кутюрье сильно постарел.

Снимок на своей странице в Instagram опубликовал экс-звезда «Дома-2» Степан Меньщиков . На фото бывший участник популярного телепроекта обнимает Зайцева. Оба широко улыбаются. В подписи к фото Меньщиков поздравил модельера с Новым годом, пожелал ему крепкого здоровья и популярности текущих проектов.

«Я вас очень люблю и мечтаю с вами продолжить сотрудничество», — написал он (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Пост вызвал бурную реакцию у подписчиков Меньщикова. При этом многие отметили внешний вид кутюрье, который сильно «сдал» в последнее время.

«Ну неееееет. Скажите, что это не он», — взмолился пользователь под ником sspirius.

«Сильно постарел, несколько лет назад вел программу ещё молодее был, дай бог ему здоровья», — написала kseniyaaposova0802.

«Ой дааа прям резко поменялся», — отметила beautiful_planet_charm.

Вячеславу Зайцеву 82 года. Как сообщал «Рамблер», модельер уже на протяжении нескольких лет страдает болезнью Паркинсона. Не так давно кутюрье жаловался на финансовые трудности.

Журналистам Зайцев пояснял, что его Дом мод держится на плаву за счет поддержки друзей.