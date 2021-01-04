Самочувствие Фрейндлих улучшилось 

Алиса Фрейндлих , находившаяся на грани жизни и смерти, почувствовала себя лучше, сообщает «Московский комсомолец» Актриса по-прежнему находится в реанимации, но медики отмечают положительные тенденции в её состоянии.

25 декабря 86-летняя народная артистка СССР Алиса Фрейндлих была госпитализирована в петербургский научно-клинический центр имени Соколова с заражением коронавирусом. Медики диагностировали у артистки двустороннюю пневмонию, которая стремительно развивалась: буквально за несколько дней область поражения легких у Фрейндлих выросла с 36% до 80%. Актрису срочно поместили палату интенсивной терапии под круглосуточное наблюдение, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

На сегодняшний день врачи оценивают состояние народной артистки как стабильно тяжелое, но в последние дни заметили позитивные тенденции: Фрейндлих начала дышать самостоятельно, пневмония, по словам журналистов, «постепенно уходит». Известно, что значительно лучше себя чувствует и дочь актрисы Варвара, которая вместе с матерью была госпитализирована в центр имени Соколова. Не исключено, что в ближайшие дни её выпишут.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стабилизировалось состояние и у художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. 31 декабря состояние госпитализированного с «ковидом» режиссерва ухудшилось. Он якобы ослабел и начал задыхаться. Медики приняли решение перевести его в реанимацию.