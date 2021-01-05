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AP опровергло смерть актрисы Тани Робертс 

ТАСС и ещё 13 17 минут назад
Американская актриса и модель Таня Робертс, о смерти которой сообщали в воскресенье, на самом деле жива и находится в больнице. Опровержение в понедельник опубликовало агентство Associated Press.
Представитель актрисы заявил агентству, что по состоянию на 10:00 утра в понедельник (21:00 мск) она была жива, но находилась в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что актриса умерла в воскресенье, после того как в канун Рождества она потеряла сознание в своем доме и была доставлена в больницу, где ее подключили к аппарату искусственного дыхания.
Таня Робертс сыграла девушку агента Джеймса Бонда в фильме "Вид на убийство" (1985). Также она известна благодаря ролям в фильмах "Повелитель зверей" (1982), "Шина — королева джунглей" (1984), "Почти беременна" (1991).
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Шоу-бизнес , Видео , В мире , Таня Робертс , Джеймс Бонд , Associated Press
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