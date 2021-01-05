Американская актриса и модель Таня Робертс , о смерти которой сообщали в воскресенье, на самом деле жива и находится в больнице. Опровержение в понедельник опубликовало агентство Associated Press

Представитель актрисы заявил агентству, что по состоянию на 10:00 утра в понедельник (21:00 мск) она была жива, но находилась в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что актриса умерла в воскресенье, после того как в канун Рождества она потеряла сознание в своем доме и была доставлена в больницу, где ее подключили к аппарату искусственного дыхания.